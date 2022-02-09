Фрукты со щитовкой продавали в магазинах Твери

Нарушения выявил Россельхознадзор Фото: Евгения ГУСЕВА

При проведении исследовании подкарантинной продукции специалистами Тверской межобластной ветлаборатории была выявлена красная померанцевая щитовка.

Вредные микроорганизмы идентифицированы специалистами в шести образцах цитрусовых фруктов из Турции, Израиля и Марокко. Образцы были отобраны специалистами Управления Россельхознадзора в сетевых магазинах Твери.

Результаты исследований направлены из лаборатории в контролирующие ведомства для принятия необходимых мер.