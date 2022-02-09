Фрукты со щитовкой продавали в магазинах Твери

Нарушения выявил Россельхознадзор
Фото: Евгения ГУСЕВА
При проведении исследовании подкарантинной продукции специалистами Тверской межобластной ветлаборатории была выявлена красная померанцевая щитовка.
Вредные микроорганизмы идентифицированы специалистами в шести образцах цитрусовых фруктов из Турции, Израиля и Марокко. Образцы были отобраны специалистами Управления Россельхознадзора в сетевых магазинах Твери.
Результаты исследований направлены из лаборатории в контролирующие ведомства для принятия необходимых мер.