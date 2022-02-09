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Общество9 февраля 2022 13:37

Фрукты со щитовкой продавали в магазинах Твери

Пробы были отобраны Россельхознадзором
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Нарушения выявил Россельхознадзор

Нарушения выявил Россельхознадзор

Фото: Евгения ГУСЕВА

При проведении исследовании подкарантинной продукции специалистами Тверской межобластной ветлаборатории была выявлена красная померанцевая щитовка.

Вредные микроорганизмы идентифицированы специалистами в шести образцах цитрусовых фруктов из Турции, Израиля и Марокко. Образцы были отобраны специалистами Управления Россельхознадзора в сетевых магазинах Твери.

Результаты исследований направлены из лаборатории в контролирующие ведомства для принятия необходимых мер.