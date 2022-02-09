В Тверской области выберут девушку с самой красивой косой

На конкурс принимаются фото девушек с косой, красавиц в национальном костюме, а также работы в области декоративно-прикладного искусства. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Тверской области стартовал конкурс «Верхневолжская краса-2022». Он будет проходить до 7 марта в онлайн формате.

Принять участие можно в трёх номинациях: «Современная коса – девичья краса» (для участия понадобится фотографии конкурсантки с заплетённой косой), «Во всех ты, душенька, нарядах хороша» (принимаются фотографии в стилизованном народном костюме) и «Рукам – работа, душе – праздник» (фотографии собственных работ декоративно-прикладного искусства).

Принять участие приглашают красавиц и рукодельниц от 14 до 35 лет. Что потребуется от конкурсанток: опубликовать на своей странице в VK видеовизитку с краткой информацией о себе (ФИО, возраст, место уч`бы или работы, хобби, интересные факты о себе, номинацию конкурса) и выложить фото с хэштегом #ВерхневолжскаяКраса69.

Интернет-голосование начнётся 14 февраля и продлится до конца месяца. В финале будут определены три победительницы в разных возрастных номинациях, а результаты конкурса станут известны 7 марта – к Международному женскому дню. Победительницам вручат ценные призы.