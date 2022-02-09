Жительница Твери попалась на краже сливочного масла

Злоумышленницу задержала Росгвардия Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Сотрудникам отдела вневедомственной охраны по городу Твери поступила информация, о попытке кражи сливочного масла в магазине на бульваре Профсоюзов.

Менеджер по безопасности по камерам заметил, как женщина взяла с открытой витрины несколько пачек сливочного масла, спрятала в сумку и прошла мимо кассы.

Подозреваемую задержал наряд вневедомственной охраны Росгвардии и передал сотрудникам полиции. Злоумышленницей оказалась безработная ранее судимая 38-летняя местная жительница, которая уже привлекалась к ответственности за кражу.

По данному факту проводится проверка.