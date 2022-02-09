Бывший сотрудник УФСИН вымогал взятки с осужденных в Тверской области

Бывший сотрудник УФСИН отправится в колонию за взятку Фото: Степан КАМЕНЕВ

Суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области. Осужденный признан виновным в получении взятки, вымогательстве и превышении должностных полномочий (п. "б" ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в период с 2018 по 2020 года подсудимый, угрожая осужденному административной ответственностью, получил от него взятку за пронос мобильного телефона. Аппарат он передал одному из осужденных.

При взаимодейтсвии Следственного комитета, областных управлений ФСБ и ФСИН, были собраны достаточные доказательства вины осужденного.

По решению суда бывший сотрудник УФСИН осужден на 4,5 года колонии строгого режима с лишением права занимать государственные должности в правоохранительных органах РФ сроком на четыре года.