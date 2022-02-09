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Общество9 февраля 2022 11:23

В Тверской области девять водителей оштрафовали за тонировку

Рейд состоялся 8 февраля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Водителей штрафуют за тонировку Фото: УГИБДД России по Тверской области

Водителей штрафуют за тонировку Фото: УГИБДД России по Тверской области

8 февраля госавтоинспекторы Твери провели профилактическое мероприятие "Техрегламент". В ходе рейда инспекторы останавливали автомобили, на лобовые и передние боковые стекла которых были нанесены пленки и другие покрытия, ограничивающие обзор, а также автомобили с нарушением техрегламента.

За время рейда было остановлено и привлечено к ответственности за тонировку девять водителей, четыре автомобиля эксплуатировались с неисправностями. Они помещены на штрафстоянку.

Также был выявлен водитель с отсутствующим полисом ОСАГО и один нарушитель с неоплаченным штрафом.