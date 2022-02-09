Губернатор Тверской области обсудил с главой Бежецкого района строительство больницы

На встрече в областном правительстве. Фото: ПТО

9 февраля губернатор Игорь Руденя провел встречу с главой Бежецкого района Игорем Павловым. Одной из главных тем стало строительство здания для больницы в райцентре.

Глава региона подчеркнул: это важный проект для всего северо-востока Тверской области.

Строительство нового здания для центральной районной больницы в Бежецке включено в адресную инвестиционную программу региона. Реализация проекта рассчитана до 2025 года.

На первом этапе на северо-востоке (на территории микрорайона Орлиха) в райцентре планируется возведение пятиэтажного здания для ЦРБ площадью в 1800 кв. м. со стационаром на 130 мест. Также построят кислородно-газификационную станцию, газовую котельную и другие инфраструктурные объекты.

На втором этапе в Бежецке запланировано строительство детской и взрослой поликлиник, вертолетной площадки, двухэтажного здания для станции скорой медицинской помощи.

- Сейчас Бежецкая ЦРБ в статусе межмуниципального медицинского центра обслуживает жителей девяти муниципальных образований: Сандовского, Весьегонского, Лесного, Краснохолмского муниципальных округов, Молоковского, Максатихинского, Сонковского, Кесовогорского и Бежецкого райнов, - сообщила пресс-служба областного правительства.