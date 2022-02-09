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Происшествия9 февраля 2022 10:34

В Тверской области браконьеры пытались скрыться с тушей лося

Злоумышленников задержали в Ржевском районе
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Браконьеров задержала полиция Фото: архив "КП"

Браконьеров задержала полиция Фото: архив "КП"

Сотрудники полиции совместно с представителями охотничьего хозяйства выявили факт незаконной добычи лося вблизи деревни Плешки Ржевского района.

Во время патрулирования участковый и егерь услышали выстрелы и направились на место происшествия. Браконьеры попытались скрыться на автомобиле, избавиться от ружья и туши убитого лося. Их задержали инспекторы ГИБДД на 99 км автодороги Ржев-Тверь.

Ружье и туша животного изъяты. Назначены экспертизы. Личности злоумышленников установлены. Ими оказались жители Нелидова 76 и 47 лет.

По статье "Незаконная охота" возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до двух лет лишения свободы.