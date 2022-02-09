Ушел из жизни один из основателей Всероссийского историко-этнографического музея в Торжке Пётр Малыгин

Пётр Малыгин ушел из жизни 7 февраля Фото: facebook.com/podosokorskiy

7 февраля ушел из жизни археолог, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института археологии РАН, специалист по археологии Верхневолжья, истории Тверского края и средневекового русского города Петр Дмитриевич Малыгин. Ему было 65 лет.

Об утрате сообщил его коллега Николай Подосокорский в соцсети.

Петр Малыгин родился 16 декабря 1956 года в Торжке. Выпускник и преподаватель исторического факультета Тверского государственного университета.

В 1980 году создал Новоторжскую археологическую экспедицию и был ее бессменным руководителем на протяжении более 25 лет.

В 1989 году стал одним из основателей "Всероссийского историко-этнографического музея" в Торжке, где работал до 2005 года. Будучи заведующим отделом археологии, организовал в музее обработку археологических материалов, готовил научные публикации, создал действующую и сегодня археологическую экспозицию о древнем Торжке.

Прощание с Петром Малыгиным состоится 10 февраля, в 12:30 в Твери у морга 4-й городской больницы.

Кремация состоится в Домодедовском крематории 11 февраля в 13:00.