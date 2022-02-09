Исполнилось 87 лет со дня основания Управления НКВД по Калининской области

Управление МВД России по Тверской области отмечает 9 февраля как день образования ведомства. Фото: УМВД России по Тверской области

9 февраля 1935 года было создано Управление НКВД по Калининской области. С этого момента началась реорганизация региональной милиции того времени. Ее приемниками является УМВД России по Тверской области. Поэтому сегодня губернатор Игорь Руденя поздравил руководителя ведомства Петра Пырха, сотрудников и ветеранов ведомства.

- Во все времена сотрудники органов правопорядка в нашем регионе успешно решали самые сложные задачи по обеспечению законности, хранили верность присяге и долгу перед страной. Сегодня работники вашего Управления развивают доблестные традиции, заложенные ветеранами, и внедряют новые технологии, - отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Областное Управление МВД поделилось сегодня, 9 февраля, некоторыми историческими выкладками по случаю даты.