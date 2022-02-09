30 домов в Тверской области остались без отопления

Более 30 домов остались без отопления Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кимрской межрайонной прокуратурой проведена проверка отсутствия отопления более чем в 30 многоквартирных домах района "ДОК" в Кимрах.

- Причиной продолжительного отсутствия отопления явились неоднократные прорывы тепловых сетей, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией МУП города Кимры "Городское хозяйство", - установила прокуратура в ходе проверки.

Прокуратурой района директору МУП внесено представление, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, выявленные нарушения устранены.

В отношении теплоснабжающей организации и ее директора вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении, которые в настоящее время не рассмотрены.