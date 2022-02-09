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Звезды9 февраля 2022 7:43

Театрам Тверской области на постановку спектаклей направят свыше 33 млн рублей

Об этом сообщило правительство региона
Алексей АНДРЕЕВ
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Часть средств направят тверскому кукольному театру.

Часть средств направят тверскому кукольному театру.

Фото: Александр ЖМУЛИН

В 2022-2024 годах театры нашего региона получат поддержку из федерального и областного бюджетов на постановку новых спектаклей по произведениям русской классики и мировой художественной литературы. В том числе - для детей. На эти цели в общем направят 33,7 млн рублей.

Вопрос рассмотрен 8 февраля на заседании областной бюджетной комиссии во главе с губернатором Игорем Руденей.

- Порядка 9,7 млн рублей будет направлено Кимрскому театру драмы и комедии и Вышневолоцкому драмтеатру на изготовление декораций для новых постановок, костюмов, реквизита, услуги режиссёрско-постановочной группы, - поделилась подробностями пресс-служба областного правительства.

Также сообщается, что остальные 24 млн рублей в ближайшие три года выделят детским и кукольным театрам. Средства также направят на постановку новых спектаклей.

Кроме этого, для Тверского театра кукол будет приобретён пульт управления светом, световое и звуковое оборудование.