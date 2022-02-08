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Происшествия8 февраля 2022 17:35

Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Тверской области

Столкнулись минивен и легковой автомобиль
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В аварии два человека погибли и один пострадал Фото: УГИБДД России по Тверской области

В аварии два человека погибли и один пострадал Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла вечером, 8 февраля, на 42 км автодороги Тверь-Бежецк в Рамешковском районе Тверской области.

На участке водитель автомобиля "Рено Логан" при повороте направо не справился с управлением, выехал на встречную полосу правым боком и столкнулся с автомобилем "Мерседес Вито".

В результате ДТП пострадал водитель "Рено", у него - рваная рана губы. Его забрали в горбольницу №4. Два пассажира "Рено" погибли. Подробности уточняются.