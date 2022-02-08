В Тверской области проходят региональные этапы школьных олимпиад

Школьники участвуют в региональных этапах олимпиад Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тверской области продолжается региональный этап всероссийской олимпиады школьников. 8 февраля школьники выполнили задания по истории. 10 февраля учащиеся продемонстрируют знания по географии. Всего в областном этапе олимпиады по этим дисциплинам принимают участие более 40 ребят.

В январе 2021 года в Тверской области проходил региональный этап олимпиады по физике, в котором участвовали 47 школьников из Твери, Ржева, Торжка, Вышневолоцкого, Удомельского, Андреапольского городских округов и других районов.

В олимпиаде по информатике участвовали 30 человек. 34 школьника писали олимпиаду по литературе, 29 человек – по русскому языку, 17 школьников – в сфере искусства.

Также были проведены региональные этапы олимпиад по астрономии, биологии, экономике, французскому языку, химии и ОБЖ.