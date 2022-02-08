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Общество8 февраля 2022 16:08

В Твери благоустроят три общественные зоны

Начались подготовительные работы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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На объектах идут подготовительные работы Фото: администрация Твери

На объектах идут подготовительные работы Фото: администрация Твери

В Твери началась подготовка к строительству нового сквера на улице Хромова в Заволжье. Это один из трех объектов, которые будут благоустроены в 2022 году в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".

В числе других проектов - зелёная зона на пересечении улиц Громова и Гайдара в посёлке Мигалово и дворовая территория домов № 9, корп. 1-4 по улице Артюхиной. Объекты выбраны по итогам рейтингового голосования.

Контракты с подрядчиками уже заключены. На улице Хромова проводятся подготовительные работы – расчистка участка и планировка территории.

- С наступлением строительного сезона подрядчик приступит к созданию новой пешеходной зоны из брусчатки, озеленению, установке системы освещения. Активная фаза благоустройства во всех трёх общественных территориях начнётся в апреле, - сообщили в администрации Твери.