Из-за снегопада ухудшилась дорожная обстановка в Тверской области

В Тверской области ухудшилась дорожная обстановка Фото: ПТО

УМВД России по Тверской области призывает водителей быть внимательнее на дорогах из-за ухудшения погодных условий.

В ближайшие дни 9-11 февраля синоптики обещают снегопад, температура воздуха в дневные часы -3... +2 градуса. Ночью -6... -1.

- Водители, снижайте скорость и увеличивайте дистанцию. На дорогах гололедица. Соблюдайте осторожность при проезде пешеходных переходов, будьте внимательны на перекрестках, - предупреждают полицейские.

Соблюдайте безопасность при проведении маневров, пропускайте пешеходов.