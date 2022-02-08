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Общество8 февраля 2022 15:54

Из-за снегопада ухудшилась дорожная обстановка в Тверской области

Водителей просят быть внимательнее
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области ухудшилась дорожная обстановка

В Тверской области ухудшилась дорожная обстановка

Фото: ПТО

УМВД России по Тверской области призывает водителей быть внимательнее на дорогах из-за ухудшения погодных условий.

В ближайшие дни 9-11 февраля синоптики обещают снегопад, температура воздуха в дневные часы -3... +2 градуса. Ночью -6... -1.

- Водители, снижайте скорость и увеличивайте дистанцию. На дорогах гололедица. Соблюдайте осторожность при проезде пешеходных переходов, будьте внимательны на перекрестках, - предупреждают полицейские.

Соблюдайте безопасность при проведении маневров, пропускайте пешеходов.