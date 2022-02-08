Пятнадцатый ребёнок родился в многодетной семье Мартыновых из Тверской области

Поздравляем с прибавлением! Фото: Министерство демографической и семейной политики Тверской области.

В большой, даже огромной по нынешним меркам семье Валентины и Александра Мартыновых прибавление - у них родился пятнадцатый ребёнок. Радостной новостью 8 февраля поделилось областное Министерство демографической и семейной политики.

Своего пятнадцатого ребёнка (это мальчик) мама и папа назвали Самуилом. У него пять братьев и девять сестёр.

Супруги Мартыновы вместе уже более 20 лет. Раньше они жили на Украине, но несколько лет назад переехали в Тверскую область. Поселились недалеко от Твери - в посёлке Заволжский. Построили дом и завели подсобное хозяйство.

Многодетная семья живёт активно: регулярно принимает участие в мероприятиях, проходящих на территории Калининского района. Мама, Валентина Александровна, награждена почётным знаком Тверской области «Слава Матери».