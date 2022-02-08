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Общество8 февраля 2022 14:57

В Тверской области за год на науку потратили более 3 млрд рублей

Тверьстат подготовил статистику к Дню Российской науки
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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В нашем регионе научными исследованиями и разработками занимаются около 3 тысяч человек.

В нашем регионе научными исследованиями и разработками занимаются около 3 тысяч человек.

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Ежегодно 8 февраля научное сообщество отмечается День Российской науки. Праздник был учреждён в 1999 году. Датой для него выбрали день, когда в 1724 году в России была учреждена Академия наук.

Любопытную статистику к празднику подготовил Тверьстат. В ведомстве подсчитали: в январе-сентябре 2021 года в нашем регионе научными исследованиями и разработками занимались 32 организации и около 3 тысяч человек. А общая сумма затрат на научные исследования и разработки составила 3191 млн рублей.