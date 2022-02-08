На заседании НАК рассказали о предотвращении теракта в Тверской области

Преступления готовились в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

8 февраля в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета (НАК), Директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и Федерального оперативного штаба. Участники рассмотрели вопросы обеспечения готовности образовательных организаций к действиям при угрозе совершения преступлений террористической направленности.

- За последнее время на объектах образования предотвращен ряд преступлений террористической направленности, часть из которых готовили члены ячеек международных террористических организаций в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области. К подготовке большинства из них имели отношение сторонники деструктивной идеологии, известной как "колумбайн", - отметил в своем выступлении Александр Бортников.

Движение "колумбайн" 2 февраля в связи с повышенной общественной опасностью признано Верховным Судом Российской Федерации террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории нашей страны.

Органами власти и антитеррористическими комиссиями принимаются меры по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных организаций, усилено взаимодействие силовых структур.