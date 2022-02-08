Турецкие апельсины и узбекский виноград не прошли проверку в Тверской области

Фрукты не прошли проверку Фото: Евгения ГУСЕВА

Сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в ходе надзорного мероприятия в Торжке выявлены нарушения законодательства.

Специалистами установлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с подкарантинной продукцией: хурмой из Азербайджанской Республики, яблоками из Молдовы, виноградом из Молдовы и Узбекистана, гранатами из Узбекистана, апельсинами из Турции и мандаринами из Марокко. Товары не прошли в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

За нарушение в области карантина растений виновный привлечен к административной ответственности.