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Общество8 февраля 2022 12:35

Турецкие апельсины и узбекский виноград не прошли проверку в Тверской области

Нарушения выявил Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Фрукты не прошли проверку

Фрукты не прошли проверку

Фото: Евгения ГУСЕВА

Сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в ходе надзорного мероприятия в Торжке выявлены нарушения законодательства.

Специалистами установлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с подкарантинной продукцией: хурмой из Азербайджанской Республики, яблоками из Молдовы, виноградом из Молдовы и Узбекистана, гранатами из Узбекистана, апельсинами из Турции и мандаринами из Марокко. Товары не прошли в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

За нарушение в области карантина растений виновный привлечен к административной ответственности.