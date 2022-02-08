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Происшествия8 февраля 2022 12:24

Интернет-мошенники обманули жителей Твери на 600 000 рублей

Возбуждены уголовные дела
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Интернет-мошенники обманули жителей Твери на деньги

Интернет-мошенники обманули жителей Твери на деньги

Фото: Анастасия Осипова

Жителя Твери "банковские работники" обманули под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег. Мужчина оформил кредит и перевел аферистам 520 000 рублей.

Другой житель Твери через сайт в сети Интернет хотел купить автомобиль и отправил мошеннику предоплату в 40 000 рублей. После этого лжевладелец авто перестал выходить на связь.

Ещё одна жительница Твери вступила в переписку с неизвестной с целью размещения инвестиций на различных интернет-платформах. В поисках выгоды женщина скачала приложение и перевела на указанный мошенниками счёт 25 000 рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.