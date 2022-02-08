В 2022 году в райентрах Тверской области отремонтируют спортзалы в трех школах

В Тверской области отремонтируют спортзалы в трех школах райцентров. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В 2022 году в Тверской области запланирован ряд ремонтов спортзалов школ в сельской местности и райцентрах.Вопрос рассмотрен на заседании регионального правительства, которое 8 февраля провёл губернатор Игорь Руденя.

В 2022 году запланирован ремонт спортзалов в Андреапольской средней школе №1, Молоковской средней школе им. Н.В. Огаркова, в Фировской СОШ (в каждой из низ обучается свыше 700 детей).

Новое оборудование на плоскостном спортивном сооружении будет установлено в Краснохолмской СОШ №1 (учатся почти 400 детей).

Губернатор Игорь Руденя поручил профильным ведомствам проработать возможности увеличения количества муниципалитетов, которые включают в программу ремонтов спортзалов.

Программа по развитию спорта в сельских школах и школах малых городов реализуется в регионе уже несколько лет. В период с 2016 года по 2021 год её участниками стали 29 муниципалитетов и 77 школ.