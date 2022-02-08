Лыжница из Твери Наталья Непряева не прошла в полуфинал спринта на Олимпиаде-2022

К сожалению, у Натальи в спринте не получилось побороться за медали. Фото: VK/Олимпийский комитет России

8 февраля уроженка Твери Наталья Непряева не смогла пробиться в полуфинал спринта свободным стилем в лыжных гонках на Олимпиаде в Пекине.

Во втором четвертьфинальном забеге Она пришла к финишу третьей, пробежав дистанцию за 3 минуты 21,34 секунды.

Этого времени оказалось мало.

В полуфинал спринта из россиянок вышла только Вероника Степанова.

10 февраля в 10:00 (по московскому времени) Наталья Непряева должна выйти на старт в лыжной гонке на 10 км классическим стилем.