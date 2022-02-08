В Тверской области трое браконеров застрелили самку лося

Браконьеров задержала полиция Фото: архив "КП"

Информация о возможном факте браконьерства в районе деревни Плешки Ржевского района Тверской области поступила инспектору ГКУ от егеря охотхозяйства 8 февраля.

На место прибыли охотовед, инспектор и сотрудники полиции, которые задержали троих подозреваемых в незаконной добыче самки лося. Установлен возраст жвиотного - три года. У браконьеров изъято оружие. Полиция проводит проверку.

Минприроды напоминает, что злоумышленников ждет уголовная ответственность.

Инспекторами отдела госохотнадзора Минприроды Тверской области и Госинспекции по охране объектов животного мира и окружающей среды продолжается патрулирование охотничьих угодий.