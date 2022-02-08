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Происшествия8 февраля 2022 10:37

Следователи выясняют обстоятельства ЧП с подростком в Тверской области

Мальчик попал под поезд в Завидово
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Обстоятельства ЧП выясняяют следователи

Обстоятельства ЧП выясняяют следователи

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Тверской области следователи выясняют обстоятельства ЧП с подростком на железной дороге. На перегоне станций Редкино-Завидово в ночь на 8 февраля мальчик, 2007 года рождения, попал под товарный поезд и получил травмы.

Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка.

Пострадавшего доставили в больницу. Угрозы жизни и здоровью нет.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.