Следователи выясняют обстоятельства ЧП с подростком в Тверской области

Обстоятельства ЧП выясняяют следователи Фото: Евгения ГУСЕВА

В Тверской области следователи выясняют обстоятельства ЧП с подростком на железной дороге. На перегоне станций Редкино-Завидово в ночь на 8 февраля мальчик, 2007 года рождения, попал под товарный поезд и получил травмы.

Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка.

Пострадавшего доставили в больницу. Угрозы жизни и здоровью нет.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.