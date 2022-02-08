Следователи выясняют обстоятельства ЧП с подростком в Тверской области

Обстоятельства ЧП выясняяют следователи
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Тверской области следователи выясняют обстоятельства ЧП с подростком на железной дороге. На перегоне станций Редкино-Завидово в ночь на 8 февраля мальчик, 2007 года рождения, попал под товарный поезд и получил травмы.
Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка.
Пострадавшего доставили в больницу. Угрозы жизни и здоровью нет.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.