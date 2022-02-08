В Тверской области планируется выделять гранты на проекты по снижению выбросов парниковых газов

Во время видеоконференции. Фото: ПТО

8 февраля, в День российской науки, губернатор Игорь Руденя в режиме видеоконференцсвязи провел встречу с представителями ведущих вузов и бизнеса региона. Обсуждались экологические и климатические проекты, в частности, по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу.

В прошлом году Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о мерах по реализации государственной научно-технической политики в области экологического развития и климатических изменений с разработкой комплекса мероприятий до 2030 года. Игорь Руденя отметил, что Тверская область намерена активно участвовать в их реализации.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, в регионе ведётся работа по обводнению торфяников и получению углеродных единиц. За 10 лет специалистам удалось обводнить свыше 16 тыс га торфяников. Планируется - еще свыше 30 га.

Кроме того, Всероссийский научно-исследовательский институт мелиолированных земель (расположен под Тверью в посёлке Эммаусс) совместно с московским институтом имени Докучаева подготовил предложение по созданию в Верхневолжье карбонового полигона для исследований в сфере газовых выбросов.

Губернатор отметил, что регион готов выделять гранты для поддержки проектов по снижению выбросов углекислого газа и метана в атмосферу.

- В течение месяца мы рассмотрим предложения по присуждению грантов, которые мы сможем выделить для компаний или федеральных структур, которые работают на нашей территории. Благодаря этому, мы сможем ежегодно выдавать гранты до 2030 года. Первую поддержку мы готовы оказать уже в этом году, - сказал глава региона.