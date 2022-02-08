В Тверской области сотрудники ГИБДД преследовали пьяного автоугонщика

Злоумышленника задержали в результате преследования Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Осташкове Тверской области сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Водитель "Волги" попытался уехать, проигнорировав сигнал об остановке. Инспекторы начали преследовать нарушителя, и ему пришлось остановиться.

За рулем автомобиля находился 32-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. При его освидетельствовании алкотестер показал 1,48 промилле. Водительского удостоверения задержанный никогда не имел, и никаких документов у него при себе не было.

Автомобиль угонщик взял без разрешения знакомого, который спал там же на заднем сидении.

- Ранее нарушитель привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ и части 1 статьи 166 УК РФ, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Автомобиль вернули владельцу.