Тверь
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт8 февраля 2022 8:57

Тверская лыжница Наталья Непряева вышла в четвертьфинал спринта на Олимпиаде

Она прошла квалификацию
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Наталья Непряева вышла в четверть финал спринта. Фото: VK/ФЛГ/скрин

Наталья Непряева вышла в четверть финал спринта. Фото: VK/ФЛГ/скрин

Уроженка Твери, лыжница Наталья Непряева с 20-м результатом попала в топ-30 квалификации в спринте свободным стилем на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Таким образом, она вышла в четверть финал.

Россиянки Юлия Ступак и Вероника Степанова также продолжают бороться за медали в спринте. Ещё одна россиянка Христина Мацокина не смогла в топ-30 по итогам квалификации.

Победу в квалификации одержала Йонна Сундлинг (Швеция).

Четвертьфинал состоится сегодня, 8 февраля. Начало - в 13:30.