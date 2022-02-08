Тверская лыжница Наталья Непряева вышла в четвертьфинал спринта на Олимпиаде

Наталья Непряева вышла в четверть финал спринта. Фото: VK/ФЛГ/скрин

Уроженка Твери, лыжница Наталья Непряева с 20-м результатом попала в топ-30 квалификации в спринте свободным стилем на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Таким образом, она вышла в четверть финал.

Россиянки Юлия Ступак и Вероника Степанова также продолжают бороться за медали в спринте. Ещё одна россиянка Христина Мацокина не смогла в топ-30 по итогам квалификации.

Победу в квалификации одержала Йонна Сундлинг (Швеция).

Четвертьфинал состоится сегодня, 8 февраля. Начало - в 13:30.