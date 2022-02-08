Игорь Руденя поздравил ученых в Тверской области с Днем науки

Игорь Руденя поздравил ученых с Днем науки Фото: ПТО

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил ученыъ, исследователей, сотрудников вузов с Днем российской науки.

2022-й объявлен Международным годом фундаментальных наук.

- Тверская область заслуженно гордится прославленными учёными, судьба которых связана с нашим краем. Научные разработки сотрудников тверских вузов и научно-исследовательских организаций востребованы в разных отраслях экономики и социальной сферы, способствуют укреплению позиций России в здравоохранении, промышленности, сельском хозяйстве, сфере информационных технологий, оборонно-промышленном комплексе и освоении космического пространства, - отметил Игорь Руденя, поблагодарил всех, кто своими знаниями, опытом, новыми открытиями вносит вклад в устойчивое социально-экономическое развитие Верхневолжья и всей страны, и пожелал реализации намеченных планов, энергии и вдохновения для новых значимых свершений.