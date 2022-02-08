Сотрудник салона связи в Тверской области оформил кредитку на пенсионерку

Женщина оказалась должна 99 000 рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

В отдел полиции по Конаковскому району обратилась 72-летняя местная жительница и сообщила, что ей поступают звонки о просроченной задолженности, при этом займов женщина не оформляла.

Полицейские выяснили, что 24-летний сотрудник салона связи, куда пенсионерка приходила для оформления сим-карты, используя данные женщины, оформил на ее имя кредитную карту.

Подозреваемого разыскали. Он сознался, что на кредитку покупал продукты, ходил в кафе и жил в гостинице. Ущерб составил 99 000 рублей.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.