Организацию оштрафовали за плохое содержание дорог в Тверской области

Виновные заплатят 120 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратурой Калининского района выявлены нарушения при содержании атодороги Медное-Кулицкая-Киево.

Установлено завышение обочины над проезжей частью, проломы и отсутствие дорожных знаков.

В отношении общества с ограниченной ответственностью и его главного инженера вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении. Виновным назначены штрафы на общую сумму 120 000 рублей.

После рассмотрения представления нарушения устранены.