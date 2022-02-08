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Общество8 февраля 2022 6:57

Организацию оштрафовали за плохое содержание дорог в Тверской области

Фирма заплатит 120 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Виновные заплатят 120 000 рублей

Виновные заплатят 120 000 рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратурой Калининского района выявлены нарушения при содержании атодороги Медное-Кулицкая-Киево.

Установлено завышение обочины над проезжей частью, проломы и отсутствие дорожных знаков.

В отношении общества с ограниченной ответственностью и его главного инженера вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении. Виновным назначены штрафы на общую сумму 120 000 рублей.

После рассмотрения представления нарушения устранены.