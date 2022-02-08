Организацию оштрафовали за плохое содержание дорог в Тверской области

Виновные заплатят 120 000 рублей
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Прокуратурой Калининского района выявлены нарушения при содержании атодороги Медное-Кулицкая-Киево.
Установлено завышение обочины над проезжей частью, проломы и отсутствие дорожных знаков.
В отношении общества с ограниченной ответственностью и его главного инженера вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении. Виновным назначены штрафы на общую сумму 120 000 рублей.
После рассмотрения представления нарушения устранены.