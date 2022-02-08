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Общество8 февраля 2022 6:35

У входа в администрацию Твери жители слепили трио снеговиков

Снежные скульптуры появились в ночь на 8 февраля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Снеговики у здания администрации Фото: ТИА

Снеговики у здания администрации Фото: ТИА

В Твери напротив входа в здание администрации на Советской, 11 появился новый арт-объект.

На смену танцующим снеговикам, которые украшали площадь Ленина в новогодние праздники, пришли снеговики снежные.

Веселое трио в вязаных шапках слепил кто-то из местных жителей в ночь на 8 февраля. Фотографиями поделились с ТИА читатели.

Снеговики вызывают одобрение и улыбку прохожих. Жаль только, что творение получилось недолговечным - 8 февраля в Твери синоптики обещают +1, а значит снежные скульптуры могут растаять.