В тверском пункте вакцинации детей и подростков привили от коронавируса первых пациентов

Вакцинация - строго по записи. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Твери начал работу пункт вакцинации детей и подростков, он располагается в консультативно-диагностическом центре детской областной больницы (Рыбацкая, 13). В вакцинальном пункте 7 февраля уже получили прививки первые пациенты, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.

Прививают там детей и подростков от 12 лет. Вакцинальный кабинет работает по будням с 12:00 до 18:00, в субботу – с 09:00 до 14:00. Вакцинация - строго по записи. Записаться можно через личный кабинет на портале Госуслуг или по номеру 122.

Сертификат о вакцинации ребёнок может получить с 14 лет - при наличии паспорта и личного кабинета на Госуслугах. С 12 до 13 лет включительно несовершеннолетнему на руки выдается справка о вакцинации.