Виновнику во взрыве газа в Красном Холме на год ограничили свободу в Тверской области

Виновному во взрыве газа вынесли приговор Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области житель Красного Холма признан судом виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По информации регионального СКР, вечером, 30 августа, прошлого года подсудимый вернулся в квартиру в Заводском переулке Красного Холма, включил вытяжку, после чего произошел взрыв газа.

Выяснилось, что подсудимый самостоятельно установил газовый баллон, из-за нарушения герметичности произошла утечка газа. Частично обрушилась конструкция дома, под завалами пострадала женщина. Потерпевшая скончалась в больнице, не приходя в сознание.

Приговором Бежецкого межрайонного суда, с учетом мнения гособвинителя, мужчине назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.