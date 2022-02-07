Росгвардейцы в Твери пресекли кражи из супермаркетов

Росгвардейцы пресекли кражи в супермаркетах Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Сотрудникам отдела вневедомственной охраны Твери поступил сигнал "Тревога" из гипермаркета на Московском шоссе.

Росгвардейцы выяснили, что один из посетителей магазина взял с открытой витрины в торговом зале алкогольную продукцию, спрятал ее в карман куртки и попытался покинуть магазин. Тревожную кнопку нажал менеджер по безопасности.

21-летнего злоумышленника задержали и доставили в полицию.

Аналогичное правонарушение произошло в гипермаркете на Октябрьском проспекте. 54-летний мужчина взял с витрины бутылку крепкого алкоголя, положил в рюкзак и попытался уйти. Его тоже доставили в полицию.

Всего, по данным Управления Росгвардии по Тверской области, в период с 31 января по 6 февраля, отработано 277 выездов на охраняемые объекты, с которых поступал сигнал "Тревога". Группами задержания пресечено 67 административных правонарушений.