В Тверской области полуторагодовалый малыш умер во время лечения коронавируса

Ребенка спасти не смогли Фото: областной минздрав

ЧП произошло в городе Бологое Тверской области. Во время лечения коронавируса умер полуторагодовалый малыш.

Известно, что у ребенка случился анафилактический шок после приема антибиотика, который не был ему назначен лечащим врачом. Решение о приеме препарата семья приняла самостоятельно.

Пациента доставили в больницу, но реанимировать не смогли.

- Следственными органами СК РФ по Тверской области с целью установления причин смерти ребёнка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - сообщили в пресс-службе регионального СКР.