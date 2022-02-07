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Общество7 февраля 2022 12:40

В Тверской области проверили более 700 снегоходов и мотовездеходов

Выявлено 71 нарушение
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области продолжается операция "Снегоход"

В Тверской области продолжается операция "Снегоход"

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Тверской области продолжается операция "Снегоход". В ходе рейда специалисты выявляют нарушения правил эксплуатации внедорожных мототранспортных средств.

Инспекторами регионального Гостехнадзора с начала операции проверено свыше 700 снегоходов и мотовездеходов, зарегистрирована 81 единица техники, выявлено 71 нарушение.

С владельцами ведется адресная профилактическая работа: доведена информация о проведении технического осмотра, государственной регистрации, выдаче или замене удостоверения на право управления такой техникой.

За время проведения мероприятий, сотрудниками инспекции был спасен провалившийся под лед человек.

Операция "Снегоход" продлится в регионе до 28 февраля.

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