В Тверской области проверили более 700 снегоходов и мотовездеходов

В Тверской области продолжается операция "Снегоход" Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Тверской области продолжается операция "Снегоход". В ходе рейда специалисты выявляют нарушения правил эксплуатации внедорожных мототранспортных средств.

Инспекторами регионального Гостехнадзора с начала операции проверено свыше 700 снегоходов и мотовездеходов, зарегистрирована 81 единица техники, выявлено 71 нарушение.

С владельцами ведется адресная профилактическая работа: доведена информация о проведении технического осмотра, государственной регистрации, выдаче или замене удостоверения на право управления такой техникой.

За время проведения мероприятий, сотрудниками инспекции был спасен провалившийся под лед человек.

Операция "Снегоход" продлится в регионе до 28 февраля.