В Тверской области за выходные остановили 49 пьяных водителей

В Тверской области водителей проверили на трезвость Фото: Василий ХОДАРЕВ

В минувшие выходные с 4 по 6 февраля в Тверской области водителей транспортных средств проверяли на состояние алкогольного опьянения.

За время рейда "Контроль трезвости" было остановлено 49 водителей с признаками опьянения, девять из которых - в Твери.

- В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы, - сообщили в Госавтоинспекции.

Сотрудники регионального УГИБДД призывают участников дорожного движения сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, по телефону полиции 02, 102 или 112.