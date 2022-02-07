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Общество7 февраля 2022 12:31

В Тверской области за выходные остановили 49 пьяных водителей

Девять из них - в Твери
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области водителей проверили на трезвость

В Тверской области водителей проверили на трезвость

Фото: Василий ХОДАРЕВ

В минувшие выходные с 4 по 6 февраля в Тверской области водителей транспортных средств проверяли на состояние алкогольного опьянения.

За время рейда "Контроль трезвости" было остановлено 49 водителей с признаками опьянения, девять из которых - в Твери.

- В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы, - сообщили в Госавтоинспекции.

Сотрудники регионального УГИБДД призывают участников дорожного движения сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, по телефону полиции 02, 102 или 112.

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