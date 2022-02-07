В Тверской области выберут семейные пары для награждения медалью «За любовь и верность»

Медаль «За любовь и верность». Фото: VK/Тверская семья

В феврале в Тверской области стартует отбор семейных пар - кандидатов на награждение медалью «За любовь и верность».

В этом году торжественное вручение медалей планируется 8 июля в новом областном Дворце бракосочетания.

Минсемьи региона уточнило, что претендентам на эту награду следует обращаться в администрацию муниципального образования по месту регистрации.

Медаль «За любовь и верность» учреждена оргкомитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации» в 2008 году. К награждению медалью представляются супруги, со дня регистрации заключения брака которых прошло не менее 25 лет. В Тверской области приоритет отдается парам, проживающим в регионе не менее 15 лет.

- Сегодня в Верхневолжье возрождаются традиции большой и дружной семьи, особое внимание уделяется поддержке материнства и детства, воспитанию молодежи на основе традиций, - отметил губернатор Игорь Руденя в обращении к жителям региона в День семьи, любви и верности в 2021 году. - Пример прочной духовной связи и самоотверженной любви почти восемь столетий назад дали нам святые благоверные Петр и Феврония Муромские. Не менее ярким образцом супружеской верности является союз князя Михаила Тверского и княгини Анны Кашинской, почитаемых во всем православном мире.