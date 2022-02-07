Мужчина оплатил, но не получил интим-услуги в сауне Твери

Злоумышленника разыскала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 58-летний житель Твери. Мужчина сообщил, что с его банковской карты на неизвестный счет было списано 25 000 рублей.

Выяснилось, что в день происшествия потерпевший вместе с малознакомым мужчиной отдыхал в сауне на Волоколамском проспекте. Приятель предложил скрасить досуг и заказать интим-услуги. Мужчина согласился и перевел оплату на карту, после чего уснул, а его собеседник скрылся.

По записям с камер и при взаимодейтсвии с банком злоумышленника установили. Им оказался 25-летний уроженец соседнего государства, проживающий в Твери. В полиции молодой человек сознался в содеянном и пояснил, что полученные деньги он перечислил своим родственникам.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.