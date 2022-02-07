Власти Твери планируют эвакуировать брошенный "ВАЗ" с улицы Андрея Дементьева

Брошенный автомобиль уберут с улицы Твери Фото: Евгения ГУСЕВА

Администрация Твери сообщила о планируемой эвакуации с улицы Андрея Дементьева брошенного автомобиля марки "ВАЗ". Машина припркована у дома № 4, имеет гсударственные регистрационные знаки.

Владельцу данного транспортного средства выдано соответствующее постановление об эвакуации автомобиля. Установлен срок 30 календарных дней со дня размещения документа на официальном сайте.

Если по истечении срока объект не будет эвакуирован, его уберут принудительно. Собственник должен будет возместить расходы.