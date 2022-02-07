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Здоровье7 февраля 2022 8:48

В роддоме №2 в Твери открылся ковидный госпиталь для рожениц с коронавирусом

В новом статусе учреждение работает с 7 февраля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В роддоме №2 в Твери открылся ковидный госпиталь для рожениц с коронавирусом

В роддоме №2 в Твери открылся ковидный госпиталь для рожениц с коронавирусом

Фото: Мария ЛЕНЦ

С 7 февраля родильный дом №2 будет принимать беременных женщин с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает администрация роддома в соцсети.

Также в роддоме возобновилась выдача свидетельств о рождении ребенка. После оформления свидетельства выдаётся подарочная коробка.

Для получения документов необходимо предоставить: документы, удостоверяющие личности родителей (паспорта), свидетельство о браке, медицинское свидетельство о рождении, выданное медицинской организацией, в которой происходили роды.

Об изменениях в работе родома будет сообщено дополнительно.

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