Жителя Твери будут судить за убийство матери

Уголовное дело направлено в суд Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Заволжским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Мужчину будут судить по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Преступление было совершено в ноябре прошлого года в квартире дома на улице Новочеркасской в Твери. Во время конфликта мать и сын поругались, мужчина начал избивать мать. От ударов по голове женщина скончалась.

Следователем Следственного комитета с участием криминалиста следственного управления во взаимодействии с экспертами ЭКЦ УМВД России по Тверской области был произведен осмотр места происшествия, изъяты предметы и следы, проведены судебные экспертизы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.