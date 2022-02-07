Пьяный дальнобойщик устроил страшное ДТП на трассе в Тверской области

ДТП на трассе устроил пьяный дальнобойщик Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Госавтоинспекции по Тверской области рассказали подробности ДТП, которое произошло днем, 5 февраля, на трассе М-10.

Водитель автомобиля "Мерседес-Бенц Актрос" в составе с полуприцепом "Шмитц", при движении в сторону Санкт-Петербурга, не выбрал безопасную дистанцию, догнал и раздавил "Газель" дорожных рабочих. Автомобиль осуществлял прикрытие временных передвижных дорожных работ. Мерседес съехал в кювет, а разбитая "Газель" опрокинулась.

- У водителя автомобиля "Мерседес-Бенц Актрос" установлено состояние опьянения. В результате ДТП водитель автомобиля "ГАЗ-330253" госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.