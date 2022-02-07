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Происшествия7 февраля 2022 6:37

Администратор ресторана купила телефон за счет фирмы в Тверской области

На девушку завели уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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На злоумышленницу завели уголовное дело

На злоумышленницу завели уголовное дело

Фото: Анастасия Осипова

В Осташковский отдел полиции обратился директор местного ресторана. Мужчина пояснил, что передал сотрудникам банковскую карту на покупку продуктов и оплату бытовых товаров для кафе. Спустя некоторое время он получил уведомление мобильного банка о списании с карты денег на оплату покупки в интернет-магазине. Ущерб составил порядка 12 000 рублей.

Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия. В ходе розыска выяснилось, что деньги потратила 27-летняя администратор ресторана - девушка купила мобильный телефон.

В содеянном злоумышленница созналась. По статье "Кража" на нее завели уголовное дело.

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