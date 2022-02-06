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Общество6 февраля 2022 17:57

В Тверской области сохраняется гололедица, возможно падение снега с крыш

Неблагоприятные погодные явления могут усилиться в ближайшие дни
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Соблюдайте осторожность!

Соблюдайте осторожность!

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Опасная гололедица сохраняется на дорогах Тверской области. Гидрометцентр вновь продлевает предупреждение о связанном с ней жёлтом уровне опасности.

Подобная обстановка по прогнозам метеорологов сохранится как минимум до 18 часов понедельника, 7 февраля. В ближайшие дни нам также прогнозируют оттепель и осадки. В понедельник днём -1, облачно, возможен мокрый снег. Во вторник и среду около нуля, в четверг +1 градус. Ночами сохранится лёгкий минус, отчего на дорогах может стать ещё более скользко. Из-за перехода температуры через ноль также возможно обрушение надели и снега с крыш - будьте осторожны!

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