В Твери уже 11 месяцев разыскивают двух пропавших женщин

Ориентировка на розыск пропавших Ольги Лукьянчиковой и Светланы Лукьянчиковой. Фото: ВПСО «Сова».

Уже 11 месяцев поисковики разыскивают двух пропавших жительниц Твери. Ольга Анатольевна Лукьянчикова и Светлана Анатольевна Лукьянчикова пропали в марте 2021 года.

Сведения о них скудные. Ольга Лукьянчикова: 1975 года рождения, рост 175 см, плотного телосложения, волосы русые. Особые приметы не обозначены. Светлана Лукьянчикова: 1941 года рождения, рост 175 см, плотного телосложения, волосы русые с сединой. Особые приметы: походка вперевалку.

Об их местонахождении за всё это время ничего не известно. Поисковики считают, что пропавшие могут находиться в любом регионе страны, и просят отозваться всех, кому что-либо известно о женщинах. Если вы что-то знаете, сообщите по номеру 112 или телефонам волонтёров ВПСО "Сова": 8-915-701-40-52 и 8-910-646-34-34.