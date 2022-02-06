Три человека пострадали в ДТП с четырьмя машинами в Заволжском районе Твери

Четыре авто столкнулись на Петербургском шоссе. Фото: УГИБДД по Тверской области.

Авария произошла 6 февраля на Петербургском шоссе у дома 55 (напротив комплекса горбольницы №7). Столкнулись четыре автомобиля.

Женщина-водитель "Лексуса", выезжая с прилегающей территории, не уступила дорогу "Хёндэ", в который после столкновения врезались "Пежо" и "Рено". Пострадали трое. Водитель "Лексуса" получила ушиб грудной клетки и сотрясение мозга. Пассажирка машины 1952 года рождения заработала ушибы и ссадины. Ушибы мягких тканей головы и ссадины получил также водитель "Хёндэ". Врачи осмотрели всех на месте, никого не госпитализировали.

Четыре авто столкнулись на Петербургском шоссе. Фото: УГИБДД по Тверской области.

По информации областной Госавтоинспекции, у виновника ДТП и остальных участников аварии признаки опьянения отсутствовали.