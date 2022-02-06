Народная хоровая капелла из Твери стала лауреатом Международного фестиваля «Silver Bells»

Народная хоровая академическая капелла ДК «Пролетарка». Фото: ПТО

Народная хоровая академическая капелла из Тверского областного ДК «Пролетарка» стала лауреатом II степени XIV Международного фестиваля духовной музыки «Silver Bells». Фестиваль проходит один раз в два года в Даугавпилсе (Латвия).

Капелла из Твери участвовала в номинации «Смешанные хоры» вместе с коллективами из Китая, Польши, Латвии, Белоруссии, Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Саратова, Омска и Тамбова.

Фестиваль проходил дистанционно - участники должны были разместить видеозаписи двух произведений духовного содержания в Интернете.

«Такой формат участия позволил нам представить две серьёзные работы коллектива – это произведение нашего земляка, композитора Александра Васильевича Александрова «Благослови, душе моя, Господа», а также молитва «Дева Днесь» - Гимн жизни Рождества Христова великого русского композитора и дирижера Дмитрия Степановича Бортянского. К чести нашего коллектива – мы со своей задачей справились»,- рассказала руководитель коллектива Марина Кирпу.