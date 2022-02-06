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Спорт6 февраля 2022 13:22

Лыжи уроженки Твери Натальи Непряевой помогли Денису Спицову завоевать олимпийское серебро в скиатлоне

Одни и те же лыжи принесли сборной уже две серебряные медали
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Денис Спицов пришёл вторым на тех же лыжах, которые помогли завоевать серебро Наталье Непряевой. Фото: instagram.com/spitsov_ds/

Денис Спицов пришёл вторым на тех же лыжах, которые помогли завоевать серебро Наталье Непряевой. Фото: instagram.com/spitsov_ds/

6 февраля на Олимпиаде в Пекине прошла лыжная гонка среди мужчин в скиатлоне. Золото и серебро взяли спортсмены нашей сборной: первым пришёл Александр Большунов, вторым - Денис Спицов.

Завоевать серебро Денису Спицову помогли лыжи нашей землячки Натальи Непряевой. Об этом серебряный призёр Олимпийских игр рассказал в интервью «Матч ТВ».

«Я был сильно удивлен своей классикой, у меня лыжи работали здорово. Между прочим, это лыжи Наташки Непряевой, на которых она выступила накануне в скиатлоне. Лыжи работали здорово», - цитирует спортсмена сайт спортивного телеканала.

Вчера, 5 февраля, Наталья Непряева завоевала для сборной первую медаль. И тоже серебряную. Наталья стала второй в скиатлоне, уступив лишь своей главной сопернице - норвежке Терезе Йохауг.