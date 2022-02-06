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Происшествия6 февраля 2022 10:38

На набережной Афанасия Никитина в Твери столкнулись автомобиль такси и "Рено"

Авария произошла на перекрёстке с улицей Скворцова-Степанова
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Машину такси отбросило с светофору.

Машину такси отбросило с светофору.

Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

ДТП произошло днём 6 февраля на набережной Афанасия Никитина в районе пересечения с улицей Скворцова-Степанова. Столкнулись автомобиль такси и седан "Рено". Машину такси отбросило с светофору.

ДТП на набережной Афанасия Никитина 6 февраля.

ДТП на набережной Афанасия Никитина 6 февраля.

Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

- Приехала "скорая", но, кажется, все целы, - сообщила "КП"-Тверь" очевидица ДТП.

Как видно на фото, на место действительно прибыли машины скорой помощи и МЧС. Информация по пострадавшим уточняется.

На месте скорая помощь.

На месте скорая помощь.

Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

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