На набережной Афанасия Никитина в Твери столкнулись автомобиль такси и "Рено"

Машину такси отбросило с светофору. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

ДТП произошло днём 6 февраля на набережной Афанасия Никитина в районе пересечения с улицей Скворцова-Степанова. Столкнулись автомобиль такси и седан "Рено". Машину такси отбросило с светофору.

ДТП на набережной Афанасия Никитина 6 февраля. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

- Приехала "скорая", но, кажется, все целы, - сообщила "КП"-Тверь" очевидица ДТП.

Как видно на фото, на место действительно прибыли машины скорой помощи и МЧС. Информация по пострадавшим уточняется.